رامي جمال يعلن طرح ألبومه «دي علامة» السبت المقبل

أعلن الفنان رامي جمال عن طرح ألبومه الجديد «دي علامة» يوم السبت المقبل في تمام الساعة 2 ظهرًا، عبر موقع «يوتيوب» وجميع منصات الموسيقى، وذلك بعد تأجيل موعد طرحه الذي كان مقررًا في 7 يوليو الجاري.



ويضم الألبوم مجموعة متنوعة من الأغنيات التي تجمع بين أكثر من لون موسيقي، مع تعاونات مختلفة مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين، في إطار حرصه على تقديم تجربة غنائية متجددة لجمهوره.

أغنية “ليلة ورا ليلة”

وكان رامي جمال قد طرح مؤخرًا إحدى أغنيات الألبوم بعنوان «ليلة ورا ليلة»، والتي حققت تفاعلًا منذ طرحها عبر منصات الاستماع وموقع يوتيوب.

ونشر رامي جمال مقطعًا من الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع سعد لمجرد، وكتب: "شكرًا لصديقي النجم سعد لمجرد، وجوده خلى المشروع أجمل بكتير".

وتقول كلمات الأغنية: "يا ليل هات ليلة ورا ليلة، حبيبي جاي الليلة، سهرت استناه وهواه، في القلب ملاه خد روحي معاه".