التفاصيل الكاملة لمشادة إبراهيم حسن مع أحد أفراد الأمن في أمريكا

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط تفاصيل المشادة الكلامية بين إبراهيم حسن واحد أفراد الأمن في أمريكا.



وكتب عبّد الباسط من خلال حسابه الشخصي اكس: "أزمة إبراهيم حسن والأمن في معسكر المنتخب، ‏مشجع مصري يحاول التصوير مع اللاعبين ولكن الأمن تعامل مع المشجع بشكل غير لائق وهو ما رفضه ابراهيم حسن ودخلوا في نقاش حاد.

وجاءت الواقعة قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر بنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، تدخل أفراد الأمن المتواجدون بالفندق فور اندلاع المشادة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون أن تتأثر استعدادات بعثة المنتخب للمباراة.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم أو بعثة المنتخب تكشف أسباب المشادة أو ملابساتها، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن الأطراف المشاركة في الواقعة.

وتترقب الجماهير المصرية صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى، خاصة مع اقتراب موعد المباراة المصيرية أمام أستراليا، التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.