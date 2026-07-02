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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف كواليس مشادة إبراهيم حسن بفندق المنتخب

مشادة ابراهيم حسن بفندق المنتخب
مشادة ابراهيم حسن بفندق المنتخب
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي بلال السيسي، عن تفاصيل حول وقوع مشادة داخل بهو الفندق بين إبراهيم حسن وعدد من الأشخاص.

وكتب بلال السيسي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منعا للقيل والقال إبراهيم حسن لم يفتعل أي مشاكل في بهو الفندق بل بالعكس كان رد فعل طبيعي علشان طفل كان عايز يتصور معاه والأمن الأمريكي دفع الطفل ومنعه وبناءا عليه كابتن إبراهيم حرص على التدخل لرد الأذى عن الطفل وبعد اعتداء الأمن الأمريكي على الطفل وعلى فرد أمن المنتخب".

وجاءت الواقعة قبل ساعات قليلة من المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصربنظيره الأسترالي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يحظى باهتمام جماهيري وإعلامي كبير.

وبحسب المعلومات المتداولة، تدخل أفراد الأمن المتواجدون بالفندق فور اندلاع المشادة، وتمكنوا من السيطرة على الموقف دون أن تتأثر استعدادات بعثة المنتخب للمباراة.

وحتى الآن، لم تصدر أي بيانات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم أو بعثة المنتخب تكشف أسباب المشادة أو ملابساتها، كما لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل إضافية بشأن الأطراف المشاركة في الواقعة.

وتترقب الجماهير المصرية صدور بيان رسمي يوضح حقيقة ما جرى، خاصة مع اقتراب موعد المباراة المصيرية أمام أستراليا، التي يسعى خلالها منتخب مصر إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026.

إبراهيم حسن فندق المنتخب منتخب مصر كأس العالم

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