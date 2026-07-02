شابات مصر على موعد مع نهائي كأس الرئيس أمام كرواتيا.. تفاصيل

يخوض منتخب مصر للشابات لكرة اليد تحت 20 عامًا مواجهة مهمة أمام منتخب كرواتيا في نهائي كأس الرئيس ببطولة العالم، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الجمعة 3 يوليو، بعدما واصل عروضه القوية ونجح في بلوغ المباراة النهائية.

وجاء تأهل المنتخب المصري بعد فوز مستحق على منتخب أيسلندا بنتيجة 33-26، ليواصل الفريق نتائجه الإيجابية بعدما سبق له تحقيق الفوز على منتخب أنجولا، فيما حجز المنتخب الكرواتي مقعده في النهائي عقب تغلبه على البرازيل برميات الجزاء الترجيحية.

وقدم منتخب مصر للشابات بطولة مميزة، عكست حجم العمل الكبير الذي تم داخل الاتحاد المصري لكرة اليد خلال الفترة الماضية، في ظل مشروع متكامل لإعادة بناء كرة اليد النسائية، التي عادت إلى المنافسات الدولية بعد سنوات طويلة من التجميد، لتبدأ مرحلة جديدة تستهدف وضع المنتخبات النسائية على الطريق الصحيح نحو المنافسة القارية والعالمية، على غرار الإنجازات التي حققتها منتخبات الرجال.

وأكد الكابتن خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، أن ما يقدمه هذا الجيل من اللاعبات يعد ثمرة عمل مؤسسي وجهد متواصل من مجلس إدارة الاتحاد، مشددًا على أن الوصول إلى نهائي كأس الرئيس يعد خطوة مهمة في مشروع بناء مستقبل كرة اليد النسائية المصرية.

وأشاد رئيس الاتحاد بالدور الكبير الذي يقوم به الكابتن مؤمن صفا، المشرف العام على المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أنه “كلمة السر” في دعم وصناعة المنتخبات الوطنية خلال السنوات الأخيرة، وكان له دور محوري في كل النجاحات التي تحققت منذ تولي المجلس الحالي مسؤولية إدارة الاتحاد.

وقال خالد فتحي: “مؤمن صفا يعمل بإخلاص وتفانٍ كبيرين، وبذل مجهودًا استثنائيًا في جميع المنتخبات الوطنية، وكان صاحب بصمة واضحة في هذا الجيل من شابات مصر منذ بداية المشروع وحتى الوصول إلى هذه النتائج المشرفة، كما أنه رفض تقاضي أي راتب أو مكافآت مالية، مؤكدًا أن ما يقدمه هو عمل تطوعي خالص من أجل مصر وخدمة كرة اليد المصرية.”

وأضاف أن الاتحاد سيواصل دعم المنتخبات الوطنية، خاصة منتخبات السيدات والناشئات والشابات، من أجل صناعة أجيال جديدة قادرة على المنافسة في أكبر المحافل الدولية، مؤكدًا أن ما تحقق حتى الآن ليس سوى بداية لطريق طويل نحو تحقيق المزيد من الإنجازات.

ويدخل منتخب مصر مواجهة كرواتيا بطموح كبير لإنهاء مشاركته في بطولة العالم بأفضل صورة ممكنة، وتحقيق لقب كأس الرئيس، بعد الأداء القوي والروح القتالية التي ظهرت عليها اللاعبات طوال مشوار البطولة، وسط حالة من التفاؤل بأن يكون هذا الجيل بداية مرحلة جديدة ومشرقة لكرة اليد النسائية المصرية.