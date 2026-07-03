وجبة الحواوشي تتسبب في إصابة 12 شخصًا باشتباه تسمم بسوهاج

تحولت وجبة حواوشي عادية إلى ساعات من القلق والاستنفار داخل قرية البلابيش بحري التابعة لمركز دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج، بعدما أصيب 12 شخصًا، بينهم عدد من الأطفال، بأعراض اشتباه تسمم غذائي، استدعت نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى دار السلام المركزي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول 12 مصابًا إلى مستشفى دار السلام المركزي، وهم يعانون من أعراض متشابهة تمثلت في آلام حادة بالمعدة، وقيء متكرر، وحالة إعياء شديد، وذلك عقب تناولهم وجبة حواوشي في القرية.

وفور ورود البلاغ، تحركت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، حيث تم التعامل مع الحالات المصابة ونقلها إلى المستشفى، بينما باشر الفريق الطبي تقديم الإسعافات العاجلة وإجراء الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالتهم الصحية، مع وضعهم تحت الملاحظة الطبية لحين استقرار حالتهم.

وكشفت المعاينة الأولية أن جميع المصابين تناولوا الوجبة نفسها قبل ظهور الأعراض بفترة قصيرة، الأمر الذي رجح وجود حالة اشتباه تسمم غذائي، فيما بدأت الجهات المختصة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن مصدر الوجبة وبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة المعنية أعمال الفحص والتحري، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مع سحب عينات من الوجبة المشتبه بها لإخضاعها للتحليل، تمهيدًا لتحديد السبب الحقيقي وراء إصابة المواطنين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات حال ثبوت وجود مخالفة.

وتواصل الجهات المختصة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة كاملة، والتأكد من مصدر الأغذية المتسببة في الاشتباه بالتسمم، في إطار الحرص على حماية صحة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث، مع استمرار المتابعة الطبية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.