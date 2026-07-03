بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة

نقلت القناة الأولى المصرية، بثا مباشرا لشعائر صلاة الجمعة اليوم من مركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الجديدة.

وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين"، وقالت إن الهدف منها هو بيان فضل مصر ومكانتها الخاصة، والتأكيد على أن نعمة الأمن والأمان تعد الركيزة الأساسية لاستقرار الأوطان وتقدمها ونهضتها.

كما أوضحت الوزارة أن الخطبة ستسلط الضوء على خصوصية مصر عبر التاريخ، وما تتمتع به من مكانة دينية وحضارية، فضلا عن أهمية الحفاظ على أمنها واستقرارها باعتبارهما مسؤولية مشتركة بين جميع أبناء الوطن.

موضوع خطبة الجمعة الثانية

كما حددت موضوع خطبة الجمعة الثانية بعنوان "التحذير من التطاول على الدين بسب أو شتم في أوقات الغضب والمشاجرات"، حيث أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بآداب الإسلام في التعامل، والتحذير من خطورة الإساءة إلى الدين تحت أي ظرف، خاصة في لحظات الغضب.

وشددت وزارة الأوقاف على أهمية ضبط النفس والتحلي بالأخلاق القويمة، وعدم الانسياق وراء الانفعالات التي قد تدفع البعض إلى التلفظ بما لا يليق، مؤكدة أن احترام الدين واجب في كل الأحوال، وأن الكلمة مسؤولية يجب مراعاتها دائما.