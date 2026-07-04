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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

“بثور” مبابي تشعل مواقع التواصل.. كيف تحولت حالة طبية إلى تكهنات باستخدام نجم فرنسا للسحر

“بثور” مبابي
“بثور” مبابي
أحمد أيمن

تحولت لقطة عابرة للنجم الفرنسي كيليان مبابي خلال مشاركته في كأس العالم 2026 إلى محور جدل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما لاحظ المتابعون ظهور بثور صغيرة ومتقاربة على منطقة الفك والرقبة، الأمر الذي فتح الباب أمام عشرات التكهنات التي تراوحت بين التفسيرات الطبية والشائعات غير المستندة إلى أي دليل.

جدير بالذكر أن منتخب فرنسا قد تأهل من دور الـ 32 بعد فوز سهل أمام السويد بثلاثية نظيفة ليواجه منتخب باراجواي في دور الـ 16 في الساعات الأولى من صباح غد الأحد.

سر "بثور" مبابي

عقب مباراة فرنسا والسويد، سرعان ما انتشرت تعليقات تربط تلك العلامات أو البثور التي على وجه مبابي بأسباب غامضة.

ووصل الأمر بالبعض إلى الحديث عن "السحر" أو "الفودو"، رغم غياب أي معلومات رسمية أو تقارير طبية تدعم هذه الادعاءات.

في المقابل، قدم أطباء الجلدية تفسيرًا علميًا أكثر واقعية، مؤكدين أن الحالة تبدو أقرب إلى ما يُعرف بالتهاب بصيلات اللحية الكاذب، وهي مشكلة جلدية شائعة تنتج عن نمو الشعرة المحلوقة إلى داخل الجلد بدلًا من خروجها إلى السطح، ما يؤدي إلى ظهور حبوب صغيرة والتهابات موضعية، خاصة في منطقتي الذقن والرقبة.

ويشير المختصون إلى أن هذه الحالة تنتشر بصورة أكبر لدى أصحاب الشعر المجعد أو شديد الالتفاف، لأن طبيعة الشعرة تجعلها أكثر عرضة للانحناء واختراق الجلد بعد الحلاقة.

كما تزيد احتمالات الإصابة بها مع الحلاقة المتكررة، واستخدام الشفرات الحادة التي تلامس الجلد بشكل مباشر، بالإضافة إلى التعرق والاحتكاك المستمرين، وهي ظروف يواجهها الرياضيون بشكل يومي خلال التدريبات والمباريات.

ما علاج هذه البثور؟

رغم تشابه مظهرها مع حب الشباب، يؤكد الأطباء أن الحالتين مختلفتان تمامًا، إذ يرتبط حب الشباب بانسداد الغدد الدهنية، بينما تنشأ هذه المشكلة بسبب بصيلات الشعر، وغالبًا ما تظهر في مناطق اللحية فقط، وقد تحتوي بعض البثور على شعرة منغرزة داخل الجلد.

أما العلاج، فيعتمد عادة على تقليل عدد مرات الحلاقة أو استخدام ماكينة كهربائية بدلًا من الشفرة التقليدية، إلى جانب الاستعانة بغسولات وكريمات مضادة للالتهاب، وفي الحالات المتكررة قد يكون العلاج بالليزر خيارًا فعالًا للحد من نمو الشعر داخل الجلد.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق من مبابي أو الجهاز الطبي للمنتخب الفرنسي بشأن هذه العلامات، ما يعني أن جميع التكهنات المتداولة تبقى بلا أساس مؤكد.

جدير بالذكر أن كيليان مبابي قد حقق إنجازًا تاريخيًا بعدما قاد منتخب فرنسا للتأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم 2026، إثر الفوز على السويد بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الـ32.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات، أصبح مبابي أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الأدوار الإقصائية بتاريخ كأس العالم، بعدما رفع رصيده إلى 10 أهداف في 9 مباريات، متجاوزًا البرازيلي رونالدو "الظاهرة" وليونيداس، اللذين سجلا 8 أهداف لكل منهما.

مبابي بثور مبابي سر بثور مبابي مباراة فرنسا والسويد كأس العالم 2026

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