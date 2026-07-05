مدارس تكنولوجية جديدة بديلة للثانوية العامة.. تفاصيل

أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي أن فكرة اقتصار النجاح على الالتحاق بـ الثانوية العامة لم تعد واقعية في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة، مشددًا على أن المدارس التكنولوجية التطبيقية أصبحت تمثل مسارًا تعليميًا قويًا ومهمًا يواكب احتياجات سوق العمل.

وأوضح حمزة خلال مداخلة هاتفية مع نهاد سمير وسارة سامي ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد أن عدد المدارس التكنولوجية شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسبة إقبال طلاب الشهادة الإعدادية عليها من نحو 13% في عام 2020 إلى ما يقارب 25% حاليًا، وهو ما يعكس تغيرًا تدريجيًا في ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية لا تزال في ضغط بعض أولياء الأمور على أبنائهم للالتحاق بالثانوية العامة باعتبارها الخيار الوحيد، رغم أن اختيار المسار التعليمي يجب أن يعتمد على ميول الطالب وقدراته، وليس على المجموع فقط.

وتابع: أفضل المدارس اللي ممكن نلاقيها مدارس الآي تك التكنولوجية، مدارس إلكترو مصر للتكنولوجيا الحديثة، مدارس السويدي، مدارس الصالحية، مدارس إيجيبت جولد، مدارس بي تك، مدارس وي، مدارس إتش إس تي، مدارس مصر الحديثة، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والقطاع الخاص.

واختتم تصريحاته قائلا: ومصروفاتها بتبقى مدعمة من رجال الأعمال ومدعمة من الحكومة وإشراف فني كامل من الحكومة المصرية عشان يكون فيه ربط دايماً زي ما قولت لحضرتك بين سوق العمل والمصانع. ده فيه مدارس كتير زي مدارس جولد ومدارس ظُهر، ومدرسة العمار.

