إصابة طالبة بحالة إغماء أثناء امتحان اللغة الأجنبية بالخانكة ونقلها للمستشفى

شهدت لجنة مدرسة الشمس الرسمية لغات بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم الأحد، تعرض طالبة بامتحانات الثانوية العامة لوعكة صحية وإغماء مفاجئ أثناء أداء امتحان اللغة الأجنبية.

تلقت الجهات المختصة إخطارًا يفيد بإصابة طالبة بالشعبة الأدبية، والتي تؤدي الامتحان باللجنة رقم (19) بحالة إعياء داخل اللجنة.



وعلى الفور، انتقلت سيارة الإسعاف إلى مقر اللجنة، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية للطالبة، قبل نقلها إلى المستشفى لاستكمال الفحوصات الطبية وتلقي الرعاية اللازمة.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة الحالة الصحية للطالبة، فيما تستمر امتحانات الثانوية العامة بجميع لجان المحافظة وسط استعدادات مكثفة لتوفير الرعاية الطبية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.