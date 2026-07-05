لحظة تاريخية.. كلمة الرئيس السيسي في افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم “الأحد” افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية.

وقال الرئيس السيسي خلال توقيعه وثيقة افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية:

“باسم شعب مصر العظيم ومتوكلا على الله سبحانه وتعالى.. نعلن نحن عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الجديدة، لتكون صرحًا لشعب مصر العظيم، يجسد دور مصر كقوة سلام واستقرار ودولة قادرة على التصدي للتحديات وتحقيق التطلعات بوحدة شعبها الأبي وقواته المسلحة الباسلة، وبما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهات القوات المسلحة وتعزيز القدرات القتاليه والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفاعلية وبكفاءة باستخدام احدث نظم التكنولوجيا المتطورة، وعلى النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويصب في تأمين مقدراتها، حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ودائما وأبدا وبالله العظيم تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر”.