حارس باراجواي يكشف حقيقة أزمته مع مبابي: تجاهل مصافحتي فألقيت الكرة نحوه

كشف أورلاندو جيل، حارس مرمى منتخب باراجواي، تفاصيل المشادة التي جمعته بالنجم الفرنسي كيليان مبابي عقب نهاية مواجهة المنتخبين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، موضحًا أن تصرفه جاء نتيجة شعوره بالغضب بعد تجاهل قائد فرنسا لمصافحته عقب صافرة النهاية.

وشهدت المباراة فوز المنتخب الفرنسي بهدف دون رد، سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء، ليقود "الديوك" إلى الدور ربع النهائي، فيما حصد أورلاندو جيل جائزة أفضل لاعب في اللقاء بعد تألقه اللافت وتصديه لعدة فرص محققة.

تفاصيل المشادة مع مبابي

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، توجه جيل عقب نهاية المباراة لمصافحة مبابي، إلا أن مهاجم ريال مدريد تجاهله، وهو ما دفع الحارس إلى إلقاء الكرة باتجاه ظهر اللاعب الفرنسي، قبل أن يواصل مبابي احتفاله بالتأهل دون الالتفات إليه.

وعلق جيل على الواقعة قائلاً: "مددت يدي لتهنئته لكنه لم يعرني أي اهتمام، وحقًا مررت بلحظة غضب شديدة. كان الأمر كذلك فحسب، وبعد ذلك هدأت. أردت فقط تهنئته لأنهم قدموا بطولة رائعة، وهم من أبرز المرشحين للفوز باللقب".

رد على الانتقادات

كما دافع الحارس البالغ من العمر 26 عامًا عن أسلوب لعب منتخب باراجواي، بعد الانتقادات التي تعرض لها الفريق بسبب القوة البدنية والالتحامات الكثيرة خلال المباراة.

وقال: "هذه هي كرة القدم، وإذا لم يكونوا معتادين على ذلك، فماذا عسانا أن نفعل؟ باراجواي هكذا، نحن منتخب خشن وقوي للغاية من الناحية البدنية، وأردنا أن نفرض شخصيتنا داخل الملعب ونظهر بصورة الفريق القوي. إذا مرت الكرة فلا يمر اللاعب، وأعتقد أن الفريق قدم أداءً جيدًا".

بطولة مميزة رغم الخروج

ورغم وداع منتخب باراجواي منافسات كأس العالم 2026 من دور الـ16، واصل أورلاندو جيل تقديم مستويات مميزة عززت مكانته بين أبرز حراس البطولة، بعدما لعب دورًا رئيسيًا في تأهل منتخب بلاده إلى الأدوار الإقصائية، خاصة بتألقه في مواجهة ألمانيا خلال ركلات الترجيح، قبل أن يواصل عروضه القوية أمام فرنسا، لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم خروج منتخب بلاده من المنافسة.