«مبابي» يُهاجم باراجواي: لعبوا كرة سيئة .. وانتصرنا عليهم بطريقتهم

أطلق الفرنسي كيليان مبابي تصريحات نارية عقب تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على باراجواي بهدف دون رد، معبرًا عن استيائه من الأسلوب البدني الذي اعتمده المنافس طوال المباراة.

وقاد “مبابي” منتخب فرنسا إلى الفوز بعد ما سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، ليمنح "الديوك" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، حيث ينتظرهم اختبار قوي أمام منتخب المغرب.

وعقب صافرة النهاية، أكد قائد المنتخب الفرنسي أن فريقه كان مستعدًا لكل السيناريوهات داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يترددوا في مجاراة المنافس بالطريقة التي فرضها على المباراة.

وأوضح "مبابي" أن المنتخب الفرنسي لا يعتمد فقط على الأداء الفني والهجومي، بل يمتلك أيضًا الشخصية والقوة اللازمة لخوض المواجهات الصعبة، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل مع اللقاء بالشكل الذي تطلبته الظروف حتى خرج بالانتصار.

وأضاف نجم ريال مدريد أن لاعبي باراجواي حاولوا فرض أسلوب يعتمد على القوة والاحتكاكات المستمرة، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في مجاراتهم، وخرج في النهاية منتصرًا ومستحقًا للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واختتم “مبابي” تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز، مهما اختلفت طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن منتخب فرنسا أثبت قدرته على التأقلم مع مختلف ظروف المباريات، وهو ما قاده لمواصلة مشواره في البطولة.