قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رغم العواصف .. ترامب يلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ 250 لأمريكا
اليوم .. نظر محاكمة 76 متهمًا بخلية الهيكل الإداري بالقطامية
دليل طلاب الثانوية العامة .. ننشر قائمة الكليات التي تتطلب اختبارات قدرات وموعد انطلاقها
حالة الطقس في أسوان اليوم الأحد 5-7-2026
سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 5-7-2026
هل التدخين يبطل الوضوء؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل
جدول الثانوية العامة 2026 | الطلاب يؤدون امتحان اللغة الأجنبية الأولى اليوم
رسالة من البرلمان البريطاني تُطالب بفرض عقوبات على نتنياهو وياريف ليفين
مزاعم في جيش الاحتلال: غزة لم تصبح «الأولية» والتهديد الحالي في لبنان وإيران
«مبابي» يُهاجم باراجواي: لعبوا كرة سيئة .. وانتصرنا عليهم بطريقتهم
نائب الرئيس الأمريكي: بريطانيا بحاجة إلى تغيير هيكلي يعيدها للمسار الصحيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«مبابي» يُهاجم باراجواي: لعبوا كرة سيئة .. وانتصرنا عليهم بطريقتهم

مبابي
مبابي
إسراء أشرف

أطلق الفرنسي كيليان مبابي تصريحات نارية عقب تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز على باراجواي بهدف دون رد، معبرًا عن استيائه من الأسلوب البدني الذي اعتمده المنافس طوال المباراة.

وقاد “مبابي” منتخب فرنسا إلى الفوز بعد ما سجل هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء، ليمنح "الديوك" بطاقة العبور إلى الدور المقبل، حيث ينتظرهم اختبار قوي أمام منتخب المغرب.

وعقب صافرة النهاية، أكد قائد المنتخب الفرنسي أن فريقه كان مستعدًا لكل السيناريوهات داخل الملعب، مشيرًا إلى أن اللاعبين لم يترددوا في مجاراة المنافس بالطريقة التي فرضها على المباراة.

وأوضح "مبابي" أن المنتخب الفرنسي لا يعتمد فقط على الأداء الفني والهجومي، بل يمتلك أيضًا الشخصية والقوة اللازمة لخوض المواجهات الصعبة، مؤكدًا أن الفريق نجح في التعامل مع اللقاء بالشكل الذي تطلبته الظروف حتى خرج بالانتصار.

وأضاف نجم ريال مدريد أن لاعبي باراجواي حاولوا فرض أسلوب يعتمد على القوة والاحتكاكات المستمرة، إلا أن المنتخب الفرنسي نجح في مجاراتهم، وخرج في النهاية منتصرًا ومستحقًا للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

واختتم “مبابي” تصريحاته بالتأكيد على أن الأهم في مثل هذه المباريات هو تحقيق الفوز، مهما اختلفت طريقة اللعب، مشيرًا إلى أن منتخب فرنسا أثبت قدرته على التأقلم مع مختلف ظروف المباريات، وهو ما قاده لمواصلة مشواره في البطولة.

كيليان مبابي مبابي فرنسا منتخب فرنسا كأس العالم فرنسا ضد باراجواي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

2000 جنيه| سعر الجنيه الذهب يقفز بقوة.. وعيار 21 يخالف التوقعات

جروبات الغش

شاومينج: امتحان انجليزي الثانوية العامة قبل اللجنة بـ4 ساعات بـ500 جنيه|والتعليم:احذروا النصب

كأس العالم

فرج عامر: هذا المنتخب سيتوّج بلقب كأس العالم 2026

منتخب مصر

خبر غير متوقع في منتخب مصر قبل مواجهة الأرجنتين

حسام حسن

فيفا يدرس معاقبة حسام حسن بعد رفع علم فلسطين في كأس العالم 2026

آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم السبت

تراجع 200 جنيه.. آخر انخفاض لأسعار الذهب في ختام تعاملات اليوم

رياض محرز

رسميا.. الأهلي السعودي يعلن رحيل رياض محرز

نادى الزمالك

راعي رسمي جديد وإطلاق المنصة الرقمية في الزمالك| تفاصيل

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

فتاوى تشغل الأذهان| دار الإفتاء: لا يجوز التنازل عن بطاقة التموين ومنحها للغير لصرف السلع .. المرأة لا تستحق المهر إلا بعقد زواج شرعي صحيح

محافظ جنوب سيناء مع مدير مكتب موقع صدي البلد

محافظ جنوب سيناء لـ صدى البلد : لا تحاسبوني على الماضي .. والقادم أفضل للمواطن والاستثمار والتنمية | حوار

صورة أرشيفية

مفاجأة في واقعة المسن وفتاة سوهاج.. الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة وتفجر مفارقة غير متوقعة

بالصور

بأقل الأسعار.. ماركات عالمية في مزاد سيارات المالية| تفاصيل

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

موسكو توسع تجربة سيارات الأجرة ذاتية القيادة.. وانتشار أكبر خلال 2026

سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة
سيارات الأجرة ذاتية القيادة

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

برج الحوت: حظك اليوم الأحد 5 يوليو 2026 .. فرصة لتجديد حياتك واستعادة توازنك

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة لـ طريقة تصحيح بيانات حجز شقق الإسكان

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| الحكومة تبدأ تحويل 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة | تفاصيل حالات الحذف من بطاقة التموين

مبنى القيادة الاستراتيجية - الأوكتاجون

تغطية خاصة لـ صدى البلد.. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية.. معلومات عن الأوكتاجون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رجل الأقدار

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الكنز

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

المزيد