ياسين منصور يقود محاولات الأهلي لاستعادة محمد عبد المنعم

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مجلس إدارة النادي الأهلي يواصل جهوده المكثفة من أجل استعادة محمد عبد المنعم، مدافع نادي نيس الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الحالية، في إطار خطة تدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح الغندور خلال تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور، أن المفاوضات شهدت تطورات جديدة خلال الساعات الماضية، بعدما دخل ياسين منصور على خط المفاوضات بشكل مباشر لدعم جهود إدارة الأهلي في إتمام الصفقة.

وأضاف الغندور أن هناك اتصالات مستمرة مع اللاعب ومحيطه من أجل إقناعه بالعودة إلى القلعة الحمراء، فيما تسعى الإدارة للوصول إلى اتفاق نهائي مع نادي نيس لحسم الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق اعتمد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، الهيكلة الجديدة لقطاع كرة القدم، والتي تم إعدادها من قبل ياسين منصور نائب رئيس النادي، والكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة والمفوضين بملف الكرة، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة العمل الفني والإداري بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

وشهدت الهيكلة الجديدة عددًا من القرارات المهمة التي تستهدف تعزيز الاستقرار الفني وتهيئة الفريق الأول لكرة القدم للمنافسة بقوة على كافة البطولات المحلية والقارية، في ظل الطموحات الكبيرة التي تسعى إدارة القلعة الحمراء إلى تحقيقها خلال المواسم المقبلة.

وجاء على رأس القرارات تعيين المدرب المغربي الحسين عموتة مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم لمدة موسمين، بعد الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد، ليبدأ مرحلة جديدة مع النادي الأهلي الذي يراهن على خبراته الكبيرة وسجله المميز في الملاعب العربية والإفريقية.

ويعد عموتة من أبرز المدربين في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق العديد من النجاحات والبطولات مع الفرق والمنتخبات التي تولى قيادتها، ما جعله أحد الأسماء المطروحة بقوة لقيادة الأهلي في المرحلة المقبلة.