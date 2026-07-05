أسعار الذهب تحقق مكاسب أسبوعية مدعومة بارتفاع الطلب وتراجع رفع الفائدة

أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب أنهت تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 4175 دولارا للأونصة محققة مكاسب أسبوعية بنحو 2% في أول ارتفاع أسبوعي بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجع وذلك وسط ارتفاع الطلب المدعوم بانخفاض قيمة الدولار وتراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المقبلة.

وأشار التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم /الأحد/ ، إلى أن شهية المستثمرين عادت إلى المعدن الأصفر مع تراجع احتمالات استمرار التشديد النقدي وجاءت هذه المكاسب بعد صدور بيانات سوق العمل الأمريكية التي أظهرت إضافة 57 ألف وظيفة فقط خلال شهر يونيو الماضي مقارنة بتوقعات بلغت 110 آلاف وظيفة وهو أضعف أداء للتوظيف في أربعة أشهر.

وأوضح التقرير أن بيانات التوظيف للشهرين السابقين جرى تعديلها إلى مستويات أقل بما يعكس تباطؤا تدريجيا في سوق العمل الأمريكية ويؤكد أن الاقتصاد بدأ يفقد جزءا من زخمه بعد فترة طويلة من النمو القوي.

وبين أنه رغم انخفاض معدل البطالة الأمريكية إلى 4.2% فإن هذا التراجع جاء نتيجة انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أدنى مستوياته منذ مارس 2021 مما يشير إلى أن تراجع البطالة لا يعكس تحسنا فعليا في سوق العمل بقدر ما يعكس خروج عدد من الأفراد من قوة العمل مما دفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية.

وأوضح أنه إثر ذلك تراجعت رهانات المستثمرين على قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر المقبل، كما انخفضت احتمالات استمرار دورة التشديد النقدي خلال الفترة المتبقية من العام؛ مما انعكس مباشرة على أداء الدولار الذي اتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية له منذ عدة أشهر في وقت استقرت فيه عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد موجة الارتفاع الأخيرة.

وأشار تقرير "دار السبائك" إلى أحدث استطلاعات المجلس التي أظهرت أن معظم البنوك المركزية تتوقع استمرار ارتفاع احتياطيات الذهب العالمية خلال الـ12 شهرا المقبلة مع وجود نسبة كبيرة تخطط لزيادة مشترياتها من المعدن النفيس.

ولفت إلى أن الأسواق الآسيوية شهدت على مستوى الطلب الفعلي تباينا في الأداء إذ تراجع الطلب في الهند نتيجة ارتفاع الأسعار بينما تحسن الإقبال في الصين بصورة محدودة؛ مما يعكس استمرار الطلب الاستثماري رغم المستويات السعرية المرتفعة.

وذكر التقرير أن تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي ساهم في تخفيف الضغوط التضخمية؛ مما عزز التوقعات بإمكانية تباطؤ وتيرة التشديد النقدي بينما استمرت التطورات الجيوسياسية في دعم الطلب على الأصول الآمنة وهو ما وفر دعما إضافيا لأسعار الذهب.

وأوضح التقرير أن أنظار الأسواق العالمية تتجه خلال الأسبوع الجاري إلى عدد من الأحداث الاقتصادية المهمة في مقدمتها محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي سيكشف تفاصيل المناقشات بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بشأن مستقبل أسعار الفائدة إلى جانب بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات والميزان التجاري الأمريكي وبيانات مبيعات المنازل.

وأكد أن الذهب يدخل الأسبوع الجديد بزخم إيجابي بدعم من تراجع توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية واستمرار مشتريات البنوك المركزية لكن استمرار هذا الاتجاه سيظل مرهونا بنتائج البيانات الاقتصادية المقبلة وفي مقدمتها بيانات التضخم الأمريكية.

وذكر أن هذه البيانات إذا أكدت استمرار تباطؤ الاقتصاد وتراجع الضغوط التضخمية فقد يواصل الذهب تحقيق المزيد من المكاسب وأن أي مؤشرات تعيد توقعات تشديد السياسة النقدية قد تزيد تقلبات الأسواق وتحد وتيرة صعود المعدن النفيس خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالسوق المحلي في الكويت، أشار التقرير إلى أنه لم يكن بمنأى عن التطورات العالمية حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 41.8 دينار كويتي وسجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 38.4 دينار، بينما بلغ سعر كيلوجرام الفضة 726 دينارا كويتيا.



