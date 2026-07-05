مديرة إدارة العجمي التعليمية: منع المراوح الصغيرة لاستخدامها في الغش

أكدت الدكتورة هبة سليمان، مديرة إدارة العجمي التعليمية بالإسكندرية، أن امتحان اللغة الأجنبية لطلاب الثانوية العامة، الذي أُجري اليوم الأحد، مر في أجواء مستقرة ومنظمة، دون رصد أي معوقات أثرت على سير اللجان، وذلك في ظل الالتزام الكامل بالضوابط والتعليمات المنظمة للامتحانات.

وأوضحت أن إجراءات التفتيش المطبقة قبل دخول الطلاب إلى اللجان وأثناء انعقاد الامتحان تأتي تنفيذًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم، وتهدف بالأساس إلى تحقيق العدالة بين جميع الطلاب ومنع أي وسائل قد تُستخدم في الغش.

وأضافت أن هذه الإجراءات لا تستهدف التضييق على الطلاب، وإنما تهدف إلى صون حقوق المجتهدين وضمان حصول كل طالب على نتيجته المستحقة وفقًا لجهده، مؤكدة أن تطبيق القواعد يتم على الجميع دون استثناء.

وأشارت إلى أن اللجان وفرت بيئة مناسبة لأداء الامتحانات، من خلال الحفاظ على الهدوء داخل اللجان ومراعاة الحالة النفسية للطلاب، بما يساعدهم على التركيز وأداء الامتحان في أجواء مستقرة.

وأوضحت مديرة الإدارة التعليمية أن بعض أولياء الأمور أبدوا في البداية تخوفًا من إجراءات التفتيش، إلا أنهم أدركوا لاحقًا أهميتها في حماية مستقبل أبنائهم، وهو ما ساهم في زيادة حالة الاطمئنان والثقة في سير الامتحانات.

ولفتت إلى أنه لم يتم تسجيل أي شكاوى أو مشكلات مؤثرة حتى الآن، مشيرة إلى منع دخول بعض الأدوات، ومنها المراوح الصغيرة، بعد ثبوت استغلالها في بعض وقائع الغش، مؤكدة استمرار تطبيق التعليمات بكل حزم للحفاظ على نزاهة الامتحانات.

واختتمت الدكتورة هبة سليمان تصريحاتها بالتأكيد على أن جميع الجهات المعنية تواصل جهودها لضمان انتظام امتحانات الثانوية العامة، متمنية التوفيق والنجاح لجميع الطلاب وتحقيق أفضل النتائج.