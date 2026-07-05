الداخلية تكشف تفاصيل تضرر سيدتين من شقيقهما بكفر الشيخ

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن تضرر سيدتين من قيام شقيقهما ونجله بالاستيلاء على ميراثهما من والدهما بكفر الشيخ.

بالفحص، تبين وجود خلافات حول الميراث بين السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، مقيمتين بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ، وشقيقهما ونجله، مقيمين بذات الدائرة، لقيام الآخرين بالاستيلاء على ميراثهما (قطعة أرض زراعية - منزل – مشغولات ذهبية) دون وجه حق، والتعدى عليهما بالضرب، ومحرر بشأنها عدة محاضر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها ومتداولة حالياً أمام القضاء.





