بعد إنقاذ شخصين.. استمرار أعمال البحث عن عامل تحت أنقاض منزل منهار بقنا

تواصل قوات الحماية المدنية بقنا، أعمالها داخل منزل منهار بمركز نقادة، للبحث عن عامل عالق أسفل أنقاض المنزل، بعدما تمكنت الجهود من انتشال وإنقاذ شخصين آخرين كانا برفقته.

ودشهدت منطقة شارع نجع العرب بمدينة نقادة جنوب قنا، انهيار منزل أثناء أعمال هدم داخله وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال شخصين من تحت الانقاض، فيما يجرى البحث عن آخر.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد انهيار منزل في شارع نجع العرب بمدينة نقادة، أثناء أعمال هدم داخل المنزل، وتمكنت الجهود من إنقاذ شخصين.



ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارتى إسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طوخ المؤقت بنقادة، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبى اللازم.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

