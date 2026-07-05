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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة في الموصفات والأسعار بين 5 سيارات سيدان 2026 بالسوق المصري

سيارات سيدان 2026 جديدة
سيارات سيدان 2026 جديدة
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شيرى اريزو 8، وام جى 6، وتويوتا كورولا، ورينو ميجان، ونيسان سنترا  .

نيسان سنترا موديل 2026

تستمد سيارة نيسان سنترا موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، وبها قوة 118 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 52 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان سنترا موديل 2026

تباع سيارة نيسان سنترا موديل 2026 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 20 ألف جنيه .

رينو ميجان موديل 2026

تحصل سيارة رينو ميجان موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1300 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو ميجان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 220 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 330 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة رينو ميجان موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 450 ألف جنيه .

تويوتا كورولا موديل 2026

قوة سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 تصل إلي 120 حصان، وبها محرك سعة 1600 سي سي، وتصل سرعتها القصوي إلي 189 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعه 50 لتر، وعزم دوران 154 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تويوتا كورولا موديل 2026

تبدأ أسعار سيارة تويوتا كورولا موديل 2026 في سوق السيارات المصري من مليون و 280 ألف جنيه، وتصل إلي مليون و 630 ألف جنيه .

ام جى 6 موديل 2026

عزم دوران سيارة ام جى 6 موديل 2026 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة 169 حصان، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 يصل إلي 55 لتر، وبها محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 290 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 8 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 300 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيرى اريزو 8 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 380 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 نيسان سنترا موديل 2026 رينو ميجان رينو ميجان موديل 2026 ميجان كورولا موديل 2026 تويوتا كورولا تويوتا كورولا موديل 2026 ام جى 6 موديل 2026

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