شاهد | هيونداي سانتافي 2027 الفيس ليفت

كشفت شركة هيونداي عن طرازها الجديد هيونداي سانتافي موديل 2027، وتنتمي سانتافي لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

هيونداي سانتافي موديل 2027

محرك هيونداي سانتافي موديل 2027

تحصل سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي تيربو، وبها قوة 277 حصان، وعزم دوران 311 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات هيونداي سانتافي موديل 2027

زودت سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، فتحات مخصصة للمصابيح، وبها مصابيح نهارية رأسية التصميم، وبها مصابيح رئيسية بموضع منخفض داخل الصداد الأمامي، وحصلت علي تصميم جديد بالكامل لغطاء المحرك والصداد .

هيونداي سانتافي موديل 2027

بالاضافة إلي ان سيارة هيونداي سانتافي موديل 2027 بها، وحدات إضاءة خلفية ستنتقل من موضعها المنخفض الحالي إلى أطراف الباب الخلفي ما يمنح السيارة مظهر أكثر قوة وأقرب لسيارات SUV التقليدية، وبها خطوط رأسية بدلاً من العناصر الأفقية المستخدمة حالياً.

تاريخ شركة هيونداي في صناعة السيارات

تأسست شركة هيونداي موتور على يد رجل الأعمال "تشونج جو يونج"، وبدأت إنتاجها الضخم عبر تجميع طراز فورد كورتينا في مصنع أولسان، الذي أصبح لاحقاً أكبر مصنع متكامل لتصنيع السيارات في العالم.

هيونداي سانتافي موديل 2027

وقررت هيونداي بناء سياراتها الخاصة، فأطلقت طراز "بوني" عام 1976 لتصبح أول سيارة ركاب مصممة ومصنعة محلياً في كوريا الجنوبية، وبدأت في تصديرها للخارج، وأطلقت الشركة طراز "إكسل" الذي حقق مبيعات قياسية في السوق الأمريكية لثلاثة أعوام متتالية، كما أطلقت سياراتها السيدان الشهيرة سوناتا عام 1985 و أزيرا عام 1986.

واستثمرت هيونداي الشركة مليارات الدولارات في مراكز الأبحاث والتطوير لتحسين الجودة، مما أدى إلى منافستها لأكبر العلامات التجارية، وأطلقت علامتها الفاخرة "جينيسيس"، وقدمت خطوط إنتاج متطورة من السيارات الكهربائية منها أيونيك .