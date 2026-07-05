تفاصيل حبس راكب بتهمة حيازة حشيش وأقراص مخدرة بمطار القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس راكب بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة بمطار القاهرة الدولي 4 أيام على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي أثناء قيام بإنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من فرنسا اشتبهت فى راكب أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تم تأكيد الاشتباه، وبتفتيشها عثر على 52 جراما من مخدر الحشيش مخبأة داخل كيس بلاستيك بجيب بنطلون و7 أقراص من عقار الترامادول المخدر.

تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.