نظر محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري بالتجمع .. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 60 متهمًا بالهيكل الإداري للإخوان، في القضية رقم 13986 لسنة 2024، جنايات التجمع.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، إنه خلال الفترة من عام 2013، وحتي 6 نوفمبر 2024، المتهمون من الأول وحتي الرابع عشر تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

أبرز الاتهامات

كما وجه للمتهمين من الخامس عشر إلى الأخير تهم لانضمام للجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين من الخامس عشر وحتي الثاني والعشرين تهم ارتكاب جرائم تمويل الإرهاب.