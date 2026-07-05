سماع الشهود بمحاكمة متهم بتولي قيادة جماعة إرهابية في إمبابة.. غدا

تستمع الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدا الاثنين الموافق 6 يوليو 2026، للشهود في محاكمة متهم، في القضية رقم 3761 لسنة 2026 جنايات إمبابة، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أحرز ووفر ونقل أموالا وأمد بها جماعة إرهابية.