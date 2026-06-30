الحكم على متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في الظاهر.. الأحد

تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الأحد المقبل الموافق 5 يوليو 2026، الحكم على متهمين اثنين بالانضمام إلى جماعة إرهابية في الظاهر في القضية رقم 298 لسنة 2025 جنايات الظاهر، المقيدة برقم 2183 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة انصمام المتهمين لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.