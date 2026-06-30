محاكمة 43 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية في المقطم .. السبت

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، السبت الموافق 4 يوليو 2026، محاكمة 43 متهما في القضية رقم 18706 لسنة 2024 جنايات المقطم، المقيدة برقم 1095 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، لمناقشة الشهود وإيداع تقرير الطب الشرعي الخاصة بالمتهمة في القضية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.