أحمد زاهر يكشف أسرار الأبوة وانتظار حفيدته وموقفه من التنمر على بناته | فيديو

في حلقة اتسمت بالصراحة والعفوية، حلّ الفنان أحمد زاهر ضيفاً على الإعلامية هبة حيدري في برنامج “منا وفينا” عبر منصة المشهد، حيث كشف عن جوانب إنسانية وعائلية لم يتحدث عنها كثيراً، متطرقاً إلى الأبوة، وضريبة الشهرة، ومستقبله الفني.

وتحدّث زاهر للمرة الأولى عن شعوره بقرب استقبال حفيدته من ابنته ليلى، واصفاً هذه المرحلة بأنها تجربة استثنائية ومختلفة، مؤكداً أنه سيؤجل أي ارتباط فني ليكون إلى جانب حفيدته، قائلاً إنه يتطلع لأن يكون لها “أباً ثانياً” يحيطها بالحب والاهتمام.

الوجه الآخر للشهرة

كما تطرق إلى الوجه الآخر للشهرة، مشيراً إلى أنه اعتاد تجاهل الشائعات التي تستهدفه شخصياً، لكنه لا يستطيع الصمت عندما يتعلق الأمر ببناته، مؤكداً أن الفنان يبقى إنساناً له حياة خاصة ومشاعر يجب احترامها، رافضاً اعتبار حياة النجوم مباحة للتدخل أو التنمر.

وعن نجاح بناته في التمثيل، عبّر أحمد زاهر عن فخره الكبير بما حققنه، موضحاً أنه كان متخوفاً في البداية، إلا أن نجاحهن الجماهيري أثبت أن موهبتهن الحقيقية هي سر هذا التميز، بعيداً عن كونه والدهن.

وفي حديثه عن مسيرته الفنية، شدد على رفضه الوقوع في فخ تكرار الأدوار أو تقديم أعمال تقليدية، مؤكداً أن شغفه بالفن ورغبته في تقديم شخصيات مختلفة هما الدافع الأساسي لاستمراره، بعيداً عن مطاردة الأرقام أو الشهرة العالمية.

كما استعرض فلسفته في الحياة، معتبراً أن النجاح الحقيقي لا يقاس بالمال أو الشهرة، بل بالاستقرار الأسري والرضا والقرب من الجمهور، مؤكداً أن الإنسان لا يستطيع تحقيق الكمال في جميع جوانب حياته.

وتحدث أيضاً عن الضغوط النفسية التي يعيشها الفنان قبل عرض أي عمل جديد، موضحاً أن القلق والترقب يرافقان كل تجربة فنية، تماماً كما يعيش اليوم مشاعر انتظار ولادة حفيدته.

واختُتم اللقاء بأجواء ودية، حيث أشاد أحمد زاهر بأسلوب الإعلامية هبة حيدري في إدارة الحوار، مؤكداً أن بساطتها وذكاءها منحا الحلقة طابعاً إنسانياً دافئاً، جعلها أقرب إلى جلسة عائلية صادقة منها إلى مقابلة تلفزيونية تقليدية.