خلافات بينهما| حجز السائق المتسبب في سقوط عامل من الطابق الثالث ببولاق الدكرور

قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة حجز سائق 24 ساعة على ذمة التحريات، بعدما تسبب في سقوط عامل من الطابق الثالث بعقار سكني في منطقة بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، أثناء محاولته الهرب منه أثناء التشاجر معه لخلاف بين المتهم والضحية.

تفاصيل الواقعة

تلقى مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط شخص من أعلى عقار ببولاق الدكرور، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ.

وتبين من خلال الفحص أن الضحية عامل، خلال هروبه من اعتداء سائق، اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث، ليلقى مصرعه في الحال.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن خلافا بين الضحية وخال المتهم دفع الأخير للاعتداء عليه، ما أدى إلى محاولته الهرب والسقوط، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي طلبت تقرير الطب الشرعي في الحادث، لمعرفة أسباب الوفاة، والتأكد من وجود إصابات اعتداء على المتوفى من عدمه.