الصومال.. مقتل 15 وإصابة 20 من مليشيات الشباب الإرهابية في فرسولي

أعلن الجيش الصومالي، اليوم /الأحد/ ، مقتل نحو 15 من عناصر مليشيات الشباب الإرهابية ، وإصابة 20 آخرين في عملية عسكرية مخططة للجيش في منطقة فرسولي بمحافظة شبيلي السفلى جنوبي الصومال.

وأفاد الجيش ـ في بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا"، بأن العملية العسكرية التي نفذتها قوات الكوماندوز الخاصة للجيش الصومال؛ أسفرت عن تدمير قواعد ومواقع تستخدمها المليشيات الإرهابية للتخطيط لشن الهجمات الإرهابية .

و أضاف أن قوات الجيش تواصل تنفيذ عملياتها العسكرية للقضاء على فلول مليشيات حركة الشباب الإرهابية، وضمان الأمن والاستقرار.



