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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء سنغافورة يزور جاكرتا غدا لعقد اجتماع مع الرئيس الإندونيسي

رئيس الوزراء لورانس وونج سيزور
رئيس الوزراء لورانس وونج سيزور
أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء السنغافوري أن رئيس الوزراء لورانس وونج سيزور العاصمة الإندونيسية جاكرتا غدا، الاثنين، لعقد الاجتماع السنوي الثاني مع الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

وذكر المكتب - في بيان أوردته شبكة “تشانيل نيوز آشيا”، اليوم الأحد، أن اجتماع "قادة سنغافورة - إندونيسيا" سيؤكد مجددا التزام حكومتي البلدين بالحفاظ على العلاقات الثنائية وتعميق التعاون.

ومن المقرر أن يبحث زعيما البلدين آفاق تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، علاوة على استعراض المستجدات بشأن المشروعات الثنائية التي تم التعهد بتنفيذها خلال الاجتماع الأول الذي عقد في سنغافورة في يونيو عام 2025.

وسيتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك تأثير الأزمة في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن يرافق رئيس الوزراء السنغافوري في زيارته لإندونيسيا وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء من بينهم وزير التجارة والصناعة جان كيم يونج ووزير الدفاع تشان تشون سينج ووزير الشئون الخارجية فيفيان بالاكريشنان.

يذكر أن إندونيسيا كانت سادس أكبر شريك تجاري لسنغافورة في عام 2025. فيما ضخت سنغافورة تدفقات استثمارية بقيمة 17.4 مليار دولار أمريكي في إندونيسيا العام الماضي؛ لتصبح أكبر مستثمر أجنبي مباشر في البلاد منذ عام 2014.


 

مكتب رئيس الوزراء السنغافوري رئيس الوزراء لورانس وونج العاصمة الإندونيسية

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