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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

خلال امتحان الإنجليزي.. ضبط 5 سماعات بحوزة طلاب ثانوية عامة بقنا

ثانوية عامة
ثانوية عامة
يوسف رجب

ضبط القائمون على أعمال تأمين وتفتيش لجان امتحانات الثانوية العامة بقنا، خلال امتحان مادة اللغة الانجليزية، 5 سماعات إلكترونية فى آذان طلاب فى لجنتين داخل مدرسة بمركز قوص جنوب قنا.
 

وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.
 

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

 

قنا الثانوية العامة سماعات إلكترونية مادة اللغة الانجليزية مركز قوص

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