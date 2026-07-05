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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط27 سماعة غش و10 هواتف محمولة قبل دخول لجان الثانوية العامة بقنا | صور

سماعات الغش المضبوطة
سماعات الغش المضبوطة
يوسف رجب

أحبط القائمون على تفتيش طلاب الثانوية العامة بلجان الامتحانات فى قنا، اليوم الأحد، محاولات عدد من الطلاب إدخال وسائل إلكترونية إلى إحدى اللجان بمركز دشنا، حيث جرى ضبط 27 سماعة غش إلكترونية و10 هواتف محمولة قبل بدء امتحان اللغة الإنجليزية.
 

وجاءت الضبطيات خلال تفتيش الطلاب قبل دخولهم مقر امتحان مادة اللغة الانجليزية، ضمن خطة أمنية وتنظيمية تستهدف إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي وسائل قد تُستخدم في أعمال الغش، بما يضمن توفير أجواء امتحانية منضبطة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الطلاب المخالفين، مع استمرار أعمال التفتيش والتأمين بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى محافظة قنا.

جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.
 

قنا الثانوية العامة مركز دشنا اللغة الإنجليزية أخبار قنا

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