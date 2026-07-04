تعليم قنا يهنئ الفائزين بالمراكز الأولى جمهورياً في المسابقة الثقافية المسيحية

هنأ طارق محمد سعد الدين، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطلاب والمعلمين الفائزين من أبناء محافظة قنا في المسابقة الثقافية البحثية لمادة التربية الدينية المسيحية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام السابع على التوالي، في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نتائج المسابقة، التي شهدت مشاركة 60 ألفًا و523 متسابقًا من الطلاب والمعلمين والموجهين وأولياء الأمور على مستوى الجمهورية، وأسفرت عن فوز 70 متسابقًا بالمراكز العشرة الأولى في مختلف المستويات التعليمية.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بحصول ثلاثة من أبناء محافظة قنا على مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهم: مايكل منتصر فايز سمعان، إدارة نجع حمادي التعليمية، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية في المرحلة الإعدادية، وإبرام بطرس فلى، بإدارة دشنا التعليمية، الحاصل على المركز التاسع على مستوى الجمهورية في المرحلة الابتدائية.

فيما حصلت كاترين نبيل لمعي روماني، بإدارة نجع حمادي التعليمية، على المركز السابع على مستوى الجمهورية في مستوى المعلمين والموجهين وأولياء الأمور.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن هذا الإنجاز يعكس تميز أبناء محافظة قنا وحرصهم على التفوق العلمي والثقافي، مثمنًا جهود القائمين على تدريس مادة التربية الدينية المسيحية، ودور الإدارات التعليمية في دعم ورعاية الطلاب الموهوبين، ومتمنيًا دوام التوفيق والنجاح لجميع أبناء المحافظة.

