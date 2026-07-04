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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ليلة الأساطير.. 5 مفاتيح تمنح صلاح التفوق على ميسي في معركة مونديال 2026

محمد صلاح وميسي
محمد صلاح وميسي
أمينة الدسوقي

قبل أن تُطلق صافرة البداية في أتلانتا، لن تكون المواجهة بين مصر والأرجنتين مجرد مباراة في ثمن نهائي كأس العالم، بل فصلا جديدا في صراع يجمع اثنين من أعظم نجوم الكرة في العصر الحديث.

صلاح في مواجهة ميسي موعد مع التاريخ تحت أضواء أتلانتا

حيث تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى مدينة أتلانتا الأمريكية، حيث يحتضن ملعب "مرسيدس-بنز" واحدة من أكثر مواجهات كأس العالم 2026 ترقبا، عندما يصطدم المنتخب المصري بحامل اللقب، منتخب الأرجنتين، في الدور ثمن النهائي يوم 7 يوليو.

المباراة لا تحمل فقط قيمة بطاقة العبور إلى ربع النهائي، بل تقدم مواجهة استثنائية بين قائد الفراعنة محمد صلاح وأسطورة التانغو ليونيل ميسي، في لقاء قد يكون من أبرز محطات النسخة الحالية من المونديال.

محمد صلاح

ووصل منتخب مصر إلى هذا الدور بعدما كتب صفحة تاريخية بإقصاء أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل (1-1)، محققا أول انتصار إقصائي في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما احتاجت الأرجنتين إلى 120 دقيقة شاقة قبل أن تتجاوز عقبة الرأس الأخضر بنتيجة (3-2).

المفتاح الأول معركة الإرهاق قبل صافرة البداية

لن يبدأ الصراع مع انطلاق المباراة، بل بدأ بالفعل منذ نهاية مواجهتي أستراليا والرأس الأخضر.

المنتخبان استنزفا قواهما في 120 دقيقة كاملة، لكن قدرة الأجهزة الفنية على استعادة اللياقة البدنية للاعبين ستكون العامل الحاسم.

ويأمل المنتخب المصري في استثمار الدفعة المعنوية الهائلة التي اكتسبها بعد الفوز بركلات الترجيح، فيما تعتمد الأرجنتين على خبرة لاعبيها في إدارة المباريات الكبرى رغم تقدم ميسي في العمر.

المفتاح الثاني صدام العقول بين حسام حسن وسكالوني

بعيدا عن أسماء النجوم، تدور مواجهة تكتيكية من العيار الثقيل بين المدربين.

ليونيل سكالوني يفضل الاستحواذ والضغط العالي والتحرك المستمر بين الخطوط، بينما يعتمد حسام حسن على الانضباط الدفاعي والارتداد السريع، مع مرونة تكتيكية ظهرت بوضوح خلال مشوار المنتخب المصري في البطولة.

نجاح مصر في تضييق المساحات أمام ميسي ورفاقه قد يغير ملامح اللقاء بالكامل، فيما يسعى المنتخب الأرجنتيني إلى فرض إيقاعه منذ الدقائق الأولى.

المفتاح الثالث صلاح وميسي من يقتنص اللحظة؟

رغم اختلاف الأدوار داخل الملعب، يبقى النجمان محور المباراة.

محمد صلاح وميسي

ميسي يواصل كتابة التاريخ بأهدافه الحاسمة في كأس العالم، بينما يقدم محمد صلاح نسخة متكاملة تجمع بين صناعة اللعب والقيادة وإنهاء الهجمات.

وفي مباريات خروج المغلوب، كثيرًا ما تكون لحظة واحدة كافية لصناعة الفارق، وهو ما يجعل أنصاف الفرص أغلى من الاستحواذ نفسه.

المفتاح الرابع الحراس في اختبار الأعصاب

المواجهات الكبرى كثيرًا ما تحسم بتصدي واحد فالأرجنتين تمتلك إيميليانو مارتينيز، أحد أبرز حراس العالم في المباريات الإقصائية، بينما يدخل مصطفى شوبير المباراة بثقة كبيرة بعد مساهمته في تأهل مصر أمام أستراليا.

أي خطأ دفاعي قد يكون مكلفا، وأي تألق للحارسين قد يحدد هوية المتأهل.

المفتاح الخامس الحرب الحقيقية في خط الوسط

رغم أن الأضواء ستسلط على صلاح وميسي، فإن معركة الوسط قد تكون الفيصل الحقيقي.

يعتمد منتخب الأرجنتين على ثلاثي قوي يمنح ميسي الحرية الهجومية، بينما يعول المنتخب المصري على حيوية إمام عاشور، وصلابة مروان عطية، وجهود مهند لاشين، إضافة إلى انطلاقات عمر مرموش.

إذا نجح لاعبو مصر في عزل ميسي عن مصادر الإمداد، فقد تزداد فرص الفراعنة في صناعة واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

موعد القمة المرتقبة

تقام مواجهة مصر والأرجنتين يوم الثلاثاء 7 يوليو 2026، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب مرسيدس-بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية.

وبين طموح منتخب يبحث عن كتابة التاريخ لأول مرة، وحامل لقب يسعى للحفاظ على عرشه، سيكون العالم على موعد مع ليلة كروية استثنائية، يتصدرها صراع محمد صلاح وليونيل ميسي مواجهة قد لا تتكرر، لكنها قد تظل عالقة في ذاكرة جماهير كرة القدم لسنوات طويلة.

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