الرئيس العراقي يتعهد باحتكار الدولة للسلاح

تعهد الرئيس العراقي نزار أميدي بمواصلة حملة لإنهاء حمل السلاح من قبل أي شخص آخر غير المسؤولين الحكوميين، وذلك في مقابلة مع قناة العربية يوم السبت.

وقال أميدي إنه لن يكون هناك تراجع عن قرار وضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة بشكل حصري، مؤكداً أن "وضع جميع الأسلحة تحت سلطة الدولة هو أهم قضية تنتظر الحكومة".

وأضاف أن العراق سيحل مسألة الجماعات المسلحة "بحكمة"، مشيراً إلى أن إيران تلقت رسالة من بغداد بشأن ضرورة إجراء مفاوضات بشأن الحدود والسيادة والفصائل المسلحة.

أكد أميدي أن الوضع الأمني ​​في العراق لا يزال هشاً، رافضاً استخدام أراضيه للإضرار بالدول المجاورة.

وقال الرئيس: "أمن الخليج هو أمن العراق، وأمن العراق هو أمن المنطقة".



أوضح أميدي أن العراق لن ينحاز لأي طرف في صراع بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال: "لن يقف العراق إلى جانب إيران ضد واشنطن، ولن يقف إلى جانب واشنطن ضد إيران".

وأضاف بشكل منفصل أن العراق يسعى إلى "أفضل العلاقات الاستراتيجية" مع المملكة العربية السعودية.