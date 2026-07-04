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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعديلات غريبة وجريئة.. سيارة تويوتا هايس تخطف الأنظار.. صور

هايس
هايس
عزة عاطف

عندما يتبادر إلى ذهنك طراز “تيوتا هايس”، فإنك عادةً ما تتخيل هذه الحافلة الاعتمادية والشاحنة الجافة المخصصة لنقل البضائع، أو توصيل الطرود، أو نقل الركاب في خطوط السير اليومية. 

لكن عالم تعديل السيارات وضخ الاستثمارات ماديًا في المركبات يعمل وفقًا لمجموعة قواعد مختلفة تمامًا؛ حيث انتشر مؤخراً مقطع فيديو حقق تفاعلاً قياسيًا على منصات التواصل الاجتماعي، يستعرض نسخة معدلة بالكامل من "هايس" تخلت تمامًا عن هويتها الاقتصادية، ل تتحول لوجستيًا إلى صالة كبار شخصيات (VIP) متنقلة تحتوي على حمام داخلي خاص بها.

ومقابل كلفة تعديل بلغت 50 ألف دولار، يمثل هذا البناء الهندسي حلمًا جامحاً من الرفاهية المفرطة والمبيعات التسويقية المبتكرة؛ إذ يدمج التصميم الجديد بين الفخامة المطلقة والجرأة التشغيلية، مستهدفاً رواد الأعمال والمشاهير الباحثين عن التميز الكامل في تنقلاتهم لعام 2026 الحالي.

إذا كان ذوقك الشخصي في تصميم الغرف والمساحات يميل نحو بساطة الألوان، الجدران الطوبية البيضاء النظيفة، وترتيبات الإضاءة الهادئة والخافتة، فننصحك بغض البصر فورًا عن هذه المركبة. 

إن فتح الأبواب الجانبية المنزلقة لهذه الحافلة التويوتا المعدلة يكشف فوريًا عن فيض من المؤثرات البصرية الكثيفة والصادمة، حيث جرى تفكيك المقصورة الداخلية بالكامل من جذورها، وإعادة كسوتها بالكامل بجلد طبيعي باللون الأحمر الصارخ والمثير للاهتمام.

تويوتا هايس

ولم تكتفِ الشركة المطورة بكسوة المقاعد الفاخرة فقط بهذا اللون الجريء، بل امتدت اللمسات ماديًا لتغطي السقف، الجدران الجانبية، وحتى لوحة القيادة الأمامية والكونسول، مما يمنح الراكب شعورًا بالوجود داخل قاعة احتفالات خاصة ومستقلة. 

وتتكامل هذه الكسوة مع منظومة إضاءة مدمجة من نوع (LED) متعددة الألوان تحيط بكامل الهيكل الداخلي، ويمكن التحكم بها بالكامل عبر شاشات رقمية تفاعلية لتغيير الأجواء التشغيلية فوريًا أثناء السير.

تجهيزات لوجستية غير مسبوقة وحمام متكامل داخل الحافلة

تتجاوز التعديلات مجرد المظهر الجمالي الخارجي؛ إذ تم تجهيز الحافلة هندسيًا لتقدم تجربة سفر مريحة وفخمة للغاية تشبه الطائرات الخاصة بنهاية عام 2026 الحالي. 

وتضم المقصورة مقاعد ملكية منفصلة مجهزة بأنظمة تدليك ميكانيكيًا، تبريد، وتدفئة كاملة، مع إمكانية فردها بالكامل لتتحول إلى أسرة مريحة للنوم؛ بالإضافة إلى شاشة عرض ذكية ضخمة تفصل بين مقصورة الركاب والمخرجات الجافة لمقعد السائق لضمان الخصوصية التامة.

أما المفاجأة الهندسية الأكبر في هذا الطراز المعدل، فتمثلت في نجاح المهندسين في اقتطاع مساحة مادية من الجزء الخلفي للمركبة لتأسيس حمام متكامل فوريًا، يحتوي على مرحاض ذكي، ومغسلة صغيرة، مع تزويده بأنظمة صرف وتغذية مائية لوجستية متطورة تمنع تسرب أي روائح إلى صالة الجلوس الفاخرة، مما يجعلها الخيار الاستثماري الأمثل للرحلات الطويلة عبر المحافظات دون الحاجة للتوقف المتكرر في استراحات الطرق.

رغم الفخامة الباهرة التي تتمتع بها هذه الحافلة الفاخرة، إلا أن إضافة كل هذه التجهيزات المادية، والمقاعد الثقيلة، وأنظمة المياه والصرف، ترفع من الوزن الإجمالي للمركبة بشكل ملحوظ؛ وهو ما يتطلب فحص نظام التعليق والمساعدين ومطالبتهم بتعديلات ميكانيكية لضمان ثبات السيارة على الطرقات السريعة. 

كما يثير هذا التعديل الجريء تساؤلات حول كفاءة المحرك الأصلي في تحمل الأحمال التشغيلية الإضافية، خاصة عند تشغيل مكيفات الهواء المتعددة والشاشات الرقمية بصفة مستمرة لعام 2026 والأعوام القادمة.

تويوتا هايس

وتظل هذه التويوتا هايس الفريدة دليلاً حياً على أن قطاع تعديل السيارات لا يعرف المستحيل؛ فبفضل لمسات مبتكرة واستثمارات مدروسة، تحولت شاحنة نقل البضائع البسيطة إلى واحدة من أكثر الفانات الفارهة والجاذبة للمبيعات في صالات العرض الرقمية وعلى شبكة الإنترنت، معيدة تعريف مفهوم التنقل الفاخر بأسلوب يثير الدهشة والإعجاب في آن واحد.

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