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مجدي البدوي: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة العاملين بالمؤسسات القومية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مجدي البدوي: القيادة السياسية مهتمة بتحسين معيشة العاملين بالمؤسسات القومية

مجدي البدوي
مجدي البدوي
أ ش أ

 أشاد مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالجهود التي تبذلها الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي في دعم المؤسسات الصحفية القومية ورعاية حقوق العاملين بها، مثمنًا نجاح الهيئة في متابعة ملف تحسين الأجور، الذي تُوج بإقرار زيادة قدرها ألف جنيه شهريًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية اعتبارًا من راتب شهر يوليو 2026.
 

وأكد البدوي في تصريح اليوم  أن هذا القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين المستوى المعيشي للعاملين، وحرصها على توفير حياة كريمة لهم، كما يؤكد اهتمام الهيئة الوطنية للصحافة بالاستجابة لمطالب العاملين والسعي المستمر إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.


وقال إن زيادة الأجور تمثل خطوة مهمة في دعم الاستقرار الاجتماعي للجماعة الصحفية، وتخفيف الأعباء المعيشية في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم والأسعار؛ بما ينعكس إيجابًا على استقرار العاملين وقدرتهم على أداء رسالتهم الوطنية والمهنية.


وثمّن نائب رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، جهود المهندس عبد الصادق الشوربجي في إدارة هذا الملف، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للصحافة تواصل أداء دورها في تطوير المؤسسات الصحفية القومية، والحفاظ على استقرارها المالي والإداري، بالتوازي مع الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح تلك المؤسسات.
وأشاد البدوي بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الداعمة للعاملين، وباستجابة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وجهود الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، في تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، مؤكدًا أن التعاون بين مختلف مؤسسات الدولة يعكس إدراكًا حقيقيًا لأهمية الصحافة القومية ودورها في دعم الوعي الوطني وترسيخ قيم الانتماء.
 

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والاعلام، أن النقابة ستواصل العمل بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية للدفاع عن حقوق العاملين، ودعم كل المبادرات التي تسهم في تحسين أوضاعهم المعيشية؛ بما يحقق المزيد من الاستقرار والإنتاجية داخل المؤسسات الصحفية القومية.

رئيس نقابات عمال مصر لعاملين الصحافة والطباعة والإعلام

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