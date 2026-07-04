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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شذى تحتفل بفوز مصر على أستراليا في المونديال

الفنانة شذي
الفنانة شذي
أوركيد سامي

احتفلت الفنانة شذى بفوز المنتخب المصري على نظيره الأسترالي في بطولة كأس العالم، معبرة عن سعادتها الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي الذي أسعد ملايين المصريين وأشعل أجواء الاحتفالات داخل مصر وخارجها.

وشاركت شذى جمهورها أجواء الفرحة عبر صفحتها الرسمية على موقع "إنستجرام"، حيث نشرت مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تغني أغنية "بلدي بلدي" بانسجام شديد وحماس واضح، في رسالة مليئة بالفخر والانتماء، احتفالًا بانتصار الفراعنة وتأهلهم إلى الدور التالي من البطولة.

وظهرت الفنانة وهي تردد كلمات الأغنية بروح وطنية، معبرة عن اعتزازها بما قدمه لاعبو المنتخب المصري خلال المباراة، مؤكدة من خلال الفيديو دعمها الكامل للفريق الوطني، الذي نجح في رسم البسمة على وجوه الجماهير المصرية.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع من متابعيها، الذين أشادوا بعفويتها ومشاركتها الفرحة مع الجمهور، مؤكدين أن الأغنية عبرت عن مشاعر ملايين المصريين بعد هذا الفوز المهم في مشوار المنتخب بالمونديال.

ويواصل المنتخب المصري كتابة تاريخ جديد في البطولة، بعدما قدم أداءً قويًا أمام منتخب أستراليا، ليحجز بطاقة التأهل وسط احتفالات جماهيرية كبيرة، فيما حرص عدد من نجوم الفن والإعلام على تهنئة اللاعبين، وكان من بينهم الفنانة شذى التي اختارت أن تعبر عن فرحتها بالغناء، في لفتة لاقت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

https://www.instagram.com/reel/DaWSueoMaSq/?igsh=ZWU4YmFpZXl3Y2xo

الفنانة شذي اخبار الفن نجوم الفن

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