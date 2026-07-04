دار الإفتاء تكشف أنواع الكسب السريع لتحقيق الثراء الفاحش المحرم

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن من أنواع الكسب السريع المحرم: التطفيف في الوزن، وبيع شيء فيه عيب دون إخبارٍ به، والمُقَامرة، والتحايل على الغير.

وذكرت دار الإفتاء في منشور على فيس بوك، أن من صور الكسب السريع المذموم: الغش في البيع والشراء، وهو حرام شرعًا؛ وذلك لما روي عن أبى هريرة رضي الله عنه أَنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلم مَرَّ على صُبْرة طعامٍ، فأَدْخَل يده فيها، فنالت أصابعه بَللًا، فقال: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قال: أصابته السماء يا رسول الله قال: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حتى يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي» أخرجه مسلم.

صور الكسب السريع المحرم

كما أن من صور الكسب السريع المذموم: الجرائم المعلوماتية الرقمية مثل سرقة الأموال البنكية أو اختراق المواقع الهامة، فينبغي أن يتنبه الجميع لمخاطرها، كونها ظاهرة غير تقليدية مدمرة تستحقُّ التكاتف للحد منها ومنعها، ووضع منظومة متكاملة لرفع الوعي للتحذير منها.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من صور الكسب السريع المذموم: الاتجار في المخدرات، وهي حرام شرعًا، وبيعها محرم، وثمنها حرام، وربحها حرام، ويدلّ على ذلك قطعًا أنَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما نزلت آية تحريم الخمر: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [المائدة: 90] أمر أصحابه بإراقة ما عندهم من خمور ومنعهم من بيعها.

