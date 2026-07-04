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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دار الإفتاء: لا يصح سجود التلاوة بدون وضوء وهذا هو البديل عند التعذر

سجود التلاوة
سجود التلاوة
عبد الرحمن محمد

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن سجود التلاوة يُعد من السنن المؤكدة التي يُثاب المسلم على فعلها ولا يُؤاخذ على تركها، سواء كان قارئًا للقرآن الكريم أو مستمعًا إليه، موضحة الضوابط الشرعية الصحيحة لأدائه.

وأوضحت الدار أن من شروط صحة سجود التلاوة أن يكون المسلم على طهارة، مستندة في ذلك إلى ما ورد عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: «لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر»، وهو ما يدل على اشتراط الوضوء لأداء هذا السجود على الوجه الصحيح.

وأضافت أن من الآداب والشروط كذلك استقبال القبلة وستر العورة، باعتبار أن سجود التلاوة يأخذ حكم الصلاة في هذه الأمور، مشيرة إلى أن الالتزام بهذه الضوابط يعكس تعظيم شعائر الله والحرص على أدائها كما وردت في السنة النبوية.

ماذا تفعل حال تتعذر سجود التلاوة؟ 

وفي سياق متصل، بيّنت دار الإفتاء أنه في حال تعذر السجود لأي سبب، سواء لعدم وجود وضوء أو لمانع آخر، فإنه يجوز للمسلم أن يكتفي بالذكر، كأن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر»، وذلك تيسيرًا على المسلمين ورفعًا للحرج.

وشددت الدار على أهمية نشر الوعي الديني الصحيح، وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالعبادات، مؤكدة أن الرجوع إلى المصادر الموثوقة يقي من الوقوع في الأخطاء الشائعة، ويُسهم في تعزيز الفهم السليم لأحكام الشريعة الإسلامية.

سجود التلاوة حكم سجود التلاوة الوضوء دار الإفتاء أحكام الصلاة الطهارة فقه العبادات

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