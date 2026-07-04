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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل الوقوف في الصف الأول وميامن الصفوف أثناء الصلاة

صلاة الجماعة
صلاة الجماعة
إيمان طلعت

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الصلاة في الصف الأول وميامن الصفوف
للصلاة لها فضل عظيم.

وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى، أنه قد حثنا سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على اغتنامه بقوله: «إنَّ اللَّهَ وملائِكتَهُ يصلُّونَ على الصَّفِّ الأوَّلِ» [سنن ابن ماجه].

كذلك قوله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللَّهَ وملائِكَتَهُ يصلُّونَ على مَيامنِ الصُّفوفِ». [الترغيب والترهيب].

وقوف الأطفال في الصف الأول

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صلاة الأطفال مع أبيهم دون السابعة في الصف الأول مع عدم اكتمال الصف.

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجوز صلاة الأطفال الصغار ووقوفهم في الصف الأول طالما لم يكتمل الصف، منوها أنه ينبغي وقت الزحام أن يكون الأطفال على جانبي الصف إن أمكن.

حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال

أكد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي السابق لمفتي الجمهورية، أن ترتيب صفوف المُصلين في صلاة الجماعة، والذي حدده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هو ترتيب مُستحب، بما يعني أن مُخالفته لا تُفسد الصلاة.

وأوضح «عاشور»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم صلاة الأطفال في صفوف الرجال؟»، أنه عندما حدد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الترتيب في الصلاة، جعل الرجال خلف الإمام ثم الأولاد وأخيرًا النساء لوضعهن في حيطة بإبعادهن عن الرجال، منوهًا بأنه ترتيب رباني وذوقي ومؤدب.

وأضاف أن هذا التنظيم الإجرائي هو ترتيب مُستحب وليس واجبًا لصحة الصلاة، فإذا تقدم الأولاد ليُصلوا في صفوف الرجال، فالصلاة صحيحة، مشيرًا إلى أنه لو تعامل الناس في حياتهم كما صلاتهم الصحيحة، لانضبطت حياتهم.

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