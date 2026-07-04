بث مباشر.. الرئيس السيسي يفتتح صرح القيادة والسيطرة الاستراتيجي للقوات المسلحة

يفتتح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مقر القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية "الأوكتاجون"، والذي يُعد الصرح الأحدث والأكبر لإدارة القرار والسيطرة الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط، وضمن الأضخم على مستوى العالم.

ويعكس هذا الصرح العسكري العملاق رؤية الدولة المتكاملة في تشييد منظومة دفاعية حديثة تُدار بأحدث التقنيات العسكرية العالمية، وتواكب الجيل الجديد من مفاهيم إدارة العمليات، وحماية الأمن القومي، فضلًا عن تعزيز كفاءة التنسيق بين مختلف التشكيلات والإدارات العسكرية.