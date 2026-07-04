الكشف عن البوستر الدعائي الأول لفيلم كريبتو

بدأ المخرج السعودي سلطان مجدلي، التحضيرات الأولية لفيلمه الروائي الطويل الأول، الذي يحمل عنوان "كريبتو"، في خطوة سينمائية مرتقبة تمثل انتقاله من عالم صناعة الإعلانات إلى فضاء السينما الروائية الطويلة، وذلك بعد مسيرة ناجحة في إخراج وإنتاج الإعلانات.



وشهدت مراحل التطوير الأولى للفيلم انضمام توليفة مميزة من أبرز نجوم الكوميديا في العالم العربي، حيث تعاقد رسميًا على بطولة العمل كل من النجوم: حمدي المرغني و أوس أوس و بيومي فؤاد، و محمد لطفي، ومحمد محمود ، إلى جانب النجمة الصاعدة بسنت أبو باشا و الفنان شريف حسني و الفنان ناجي شحاته ، على أن يتم الإعلان عن بقية فريق العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لانطلاق تصوير الفيلم بعد أسبوعين في جورجيا، الذي يكون من إنتاج مشترك بين شركتي تلفاز و روتانا.

ويحمل فيلم "كريبتو" قيمة وجدانية وفنية خاصة، إذ يمثل آخر ما كتبه المؤلف والسيناريست الراحل أحمد عبد الله، الذي رحل عن عالمنا تاركًا خلفه هذا السيناريو، ليكون بمثابة مسك الختام لمسيرته الإبداعية الحافلة في تقديم الكوميديا الاجتماعية التي ارتبط بها الجمهور العربي لسنوات طويلة.

جدير بالذكر أن أحمد عبد الله، من أبرز كُتّاب السينما، إذ ترك إرثًا فنيًا ثريًا ضم العديد من الأعمال في السينما والدراما والمسرح، من أبرزها أفلام "اللمبي " و فول الصين العظيم"، و"غبي منه فيه"، و"يا أنا يا خالتي"، و"عيال حبيبة"، إلى جانب مسلسل "أرض النفاق"، وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانته كأحد أبرز الكُتّاب.