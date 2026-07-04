الأوبرا تستضيف معرض «الخطوة الأولى» لطلاب الفنون الرقمية والتصميم

تستضيف دار الأوبرا المصرية معرض «الخطوة الأولى» لطلاب البرنامج التأسيسي بكلية الفنون الرقمية والتصميم، وذلك بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، حيث يُفتتح يوم الأحد 5 يوليو في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، ويستمر حتى الإثنين 6 يوليو.



ويُقام المعرض تحت إشراف الدكتور إيهاب كشكوشة، مدير البرنامج، ويضم نحو 120 عملًا فنيًا ومشروعًا إبداعيًا في مجالات الرسم والفنون والتصميم الرقمي، أنجزها الطلاب خلال الفصل الدراسي، وتعكس مواهبهم ورؤاهم الفنية، إلى جانب ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في مجالات الفن والتصميم والتفكير الإبداعي.

ويهدف المعرض إلى تقديم التجارب الأولى لطلاب البرنامج، وإبراز بداياتهم الأكاديمية والفنية، تمهيدًا لانطلاقهم في مسيرتهم المهنية بمجالات الفنون الرقمية والتصميم.

ويُقام المعرض برعاية الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد حمد، رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم.