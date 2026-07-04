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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل ترتفع أسعار البنزين؟ .. مضيق هرمز يهدد بأزمة عالمية

أسعار النفط العالمية 2026
أسعار النفط العالمية 2026
عزة عاطف

تبدو الأبعاد الجيوسياسية دراماتيكية للغاية في حد ذاتها، حيث يهدد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإبادة التامة، بالتزامن مع بدء ساعة رملية لمفاوضات مدتها 60 يومًا، في وقت هبطت فيه طائرة جي دي فانس في سويسرا بينما أعلنت إيران فوريًا إعادة إغلاق الممر المائي الذي وافقت للتو على فتحه. 

لكن تحت كل هذه الصراعات السياسية المشتعلة، تبرز قصة تمس الحياة اليومية بشكل مباشر لكل من يملأ شاحنة ديزل أو يدفع تكاليف الشحن البري والجوي؛ وهي ماذا سيحدث لأسعار الوقود إذا ظل مضيق هرمز مغلقًا، أو إذا استولت عليه القوات العسكرية الأمريكية بالقوة.

ويُعد مضيق هرمز الممر البحري الوحيد لناقلات النفط المغادرة للخليج العربي، حيث يمر عبره يوميًا نحو 20% من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم، مما يعني أن أي اضطراب خطير في هذا الشريان اللوجستي يلقي بظلاله فورًا على أسواق الطاقة العالمية. 

ووفقًا لأحدث تقرير لتوقعات الطاقة قصيرة الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، فمن المتوقع أن ترتفع أسعار الجملة للديزل ووقود الطائرات بأكثر من 60% خلال عام 2026 الحالي مقارنة بمستويات ما قبل الصراع في شهر فبراير.

توقعات صادمة لأسعار الديزل وتأثيرها المباشر على كلفة الشحن لعام 2026 الحالى

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن تبلغ أسعار الديزل ذروتها لتتجاوز حاجز 5.80 دولارات للجالون الواحد في شهر أبريل الماضي، مع تسجيل متوسط سعري مادي يبلغ 4.80 دولارات للجالون خلال عام 2026 الحالي. 

وتشكل هذه الأرقام المرتفعة فوريًا كلفة تشغيل شاحنات النقل، وأسعار الشحن البري، وميزانيات المعدات الزراعية في المزارع، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على السعر النهائي المعروض في صالات المبيعات لكل السلع البسيطة تقريبًا التي يستهلكها المواطنون يوميًا.

ويؤدي التهديد العسكري الأمريكي بفرض السيطرة الجافة على المضيق إلى زيادة لغات التوتر استثماريًا في البورصات العالمية، حيث تخشى شركات الشحن البحري من اندلاع مواجهات مسلحة مباشرة تعيق حركة الملاحة تمامًا. 

وينعكس هذا الترقب سلبيًا على سلاسل الإمداد العالمية التي لم تتعافَ كليًا، مما يدفع الشركات اللوجستية إلى رفع رسوم التأمين ومخاطر النقل، وهي كلفة إضافية يتم حسمها برمجياً وماديًا من جيوب المستهلكين بنهاية عام 2026 الحالي.

سيناريوهات أسواق الطاقة وتأثير تفكيك التهديدات على ميزانيات الدول النامية

تضع الحرب الكلامية بين واشنطن وطهران أسواق النفط العالمية أمام خيارات صعبة ميكانيكيًا؛ فإما التوصل إلى تسوية دبلوماسية سريعة تضمن تدفق الشحنات بانتظام، أو الدخول في نفق مظلم من العقوبات المتبادلة والعمليات العسكرية الجافة التي قد تقفز بأسعار خام برنت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. 

وتراقب الدول المستوردة للنفط هذه التطورات بقلق بالغ، حيث يتسبب أي ارتفاع فوري في أسعار الوقود في زيادة الضغوط التضخمية وتأمين الموازنات العامة.

وتسعى العديد من الحكومات حاليًا إلى البحث عن مسارات بديلة لوجستياً لتأمين احتياجاتها من الطاقة، من خلال تعزيز اعتماداتها على مصادر الطاقة المتجددة أو توقيع عقود توريد طويلة الأجل مع دول خارج منطقة النزاع. 

ورغم هذه المحاولات الهندسية لتفادي الصدمة، يبقى مضيق هرمز الرقم الأهم في معادلة الطاقة العالمية لعام 2026 الحالي، ويمثل أي مساس بأمنه ضربة مباشرة للاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية بين القارات.

أسعار النفط العالمية 2026 إغلاق مضيق هرمز سعر السولار والديزل أسعار البنزين

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