الخارجية: مصر ستشارك في المؤتمر الأوروبي لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية

قال وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، إن مصر ستشارك في المؤتمر الأوروبي لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف وزير الخارجية خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي: أننا نعمل على تحويل مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إلى اتفاق نهائي لإنهاء الملفات العالقة.

واسترسل: نثمن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، ونأمل أن تنهي المذكرة الملفات العالقة بين البلدين.

وأوضح أن اللقاء كل الحديث عن ضمان حرية الملاحة وفقا لقواعد القانون الدولي، كما أكدنا ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان.

وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية قدمت التهنئة للشعب المصري بمناسبة فوز المنتخب المصري بالأمس.