خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل

تغلب منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن على نظيره منتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 1-1.

وتأهل منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن إلى دور الـ 16 ليواجه الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة منتخب الفراعنة الكبار بقيادة حسام حسن في دور الـ 16 أمام نظيهر منتخب الأرجنتين يوم الثلاثاء القادم فى كأس العالم 2026 في تمام السابعة مساء.

ويحصل نادي الزمالك على 570 ألف دولار بعد بلوغ منتخب مصر دور الـ16 فى كأس العالم.

ويستفيد نادى الزمالك من مشاركة ثلاثي القلعة البيضاء حسام عبدالمجيد وأحمد فتوح والمهدي سليمان حارس المرمى.رفقة منتخب مصر الوطني فى كأس العالم 2026.