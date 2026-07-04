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ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو

رئيس الجمهورية
رئيس الجمهورية

أعلن المهندس عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٧/٤ زيادة أجور العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية ألف جنيه شهريًا، اعتبارًا من راتب شهر يوليو. 

وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عن خالص امتنانه وتقديره للقيادة السياسية لدعمها المستمر والمتواصل للصحافة القومية ودَورها الوطني، وكذا توجيهات فخامة الرئيس برعاية العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية .. 

كما توجَّه رئيس الهيئة بالشكر للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاستجابته لمَطالب العاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية، وتقديم كافة أوجُه الدعم لها باعتبارها إحدى أهم ركائز القوى الناعمة، موضحًا أنّ هذا القرار يأتي تنفيذًا لحزمة الإجراءات الاجتماعية التي وجَّه بها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد رئيس الهيئة الوطنية بدَور الدكتور أحمد كجوك وزير المالية، متوجهًا بالشكر له لما يقدمه من دعم للمؤسَّسات وتطبيق هذه الزيادة المالية للعاملين بالمؤسَّسات الصحفية القومية..

وأكد "الشوربجي" استمرار الصحافة القومية المصرية في القيام بدَورها التثقيفي والتنويري، وخدمة قضايا الوطن والمجتمع، وترسيخ الهوية الوطنية، ودعم الاستقرار المجتمعي.

عبد الصادق الشوربجي الهيئة الوطنية للصحافة الصحفية القومية

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