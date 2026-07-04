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وزارة الصحة: ترخيص 20 بنك دم وتجديد تراخيص 3 بنوك في 9 محافظات خلال عام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة الصحة: ترخيص 20 بنك دم وتجديد تراخيص 3 بنوك في 9 محافظات خلال عام

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان
أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة والسكان أبرز إنجازات الإدارة المركزية لعمليات الدم خلال العام المالي 2025-2026، في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، لضمان جودة الخدمات وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومشتقاته.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم المرور على أكثر من 95 بنك دم بالمحافظات لمتابعة مؤشرات الأداء، مع تفعيل لجان نقل الدم واستحداث نماذج ومؤشرات موحدة لتحسين الجودة والحوكمة، بالإضافة إلى إصدار أكثر من 17 تعميمًا لتوحيد سياسات وإجراءات بنوك الدم على مستوى الجمهورية، وتطبيق برامج الجودة والاعتماد والمعايير الدولية.

وأشار إلى تمثيل الوزارة في المؤتمرات والاجتماعات المحلية والدولية للاطلاع على أحدث التقنيات في نقل الدم والبحث عن آليات تنفيذها محليًا، فضلاً عن ترخيص 20 بنك دم وتجديد ترخيص 3 بنوك في 9 محافظات، وتفعيل سياسة اليقظة والإبلاغ عن التفاعلات العكسية لنقل الدم.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم تفعيل خطة طوارئ لضمان استمرارية العمل في بنوك الدم خلال الأجازات والفعاليات، وإعداد خطة استراتيجية لإدارة بنوك الدم أثناء الأحداث الطارئة، وخطة التأهب للمخاطر التكنولوجية والبيولوجية، مع تفعيل خدمة فحص الحمض النووي لوحدات الدم، والمشاركة في استكمال ملف الإشهاد بخلو مصر من فيروس سي.

كما أكد التنسيق مع قطاع المبادرات من خلال حملة «تبرعك حياة» في سبتمبر، التي أسفرت عن تجميع 8708 أكياس دم لدعم مرضى سرطانات الدم، بالإضافة إلى تنظيم 18 حملة تبرع بالدم في الجامعات والجهات الخاصة خلال 4 أشهر، وتدريب 170 مثقفة صحية ورائدة ريفية لتشجيع التبرع بالدم.

واختتم «عبدالغفار» بأنه تم تنظيم احتفاليات اليوم العالمي للتبرع بالدم لعام 2026، حيث سجلت مصر رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا في موسوعة جينيس بمشاركة أكثر من 15 ألف مواطن في التبرع خلال 12 ساعة فقط.

وزارة الصحة والسكان وزير الصحة خالد عبدالغفار

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