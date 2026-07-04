JTWC: إعصار "بافي" يقترب من جزر المحيط الهادئ الأمريكية

يستعد سكان جوام وجزر ماريانا الشمالية اليوم السبت، بدرجة من الاستنفار مع اقتراب ثاني "إعصار" يهدد أراضي الولايات المتحدة في المحيط الهادئ منذ أبريل، مصحوباً برياح تعادل قوة إعصار من الفئة الخامسة.

قال مركز الإنذار المشترك للأعاصير (JTWC)، إن بافي على بعد عدة مئات من الكيلومترات شرق الأرخبيل مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 259 كيلومترًا في الساعة (161 ميلًا في الساعة)، وهبات رياح تصل سرعتها إلى 314 كيلومترًا في الساعة (195 ميلًا في الساعة).

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية قائلة: "لا تزال التوقعات الحالية تشير إلى وضع قاتم لجزر ماريانا. يجب على جميع سكان جوام وجزر ماريانا الشمالية الاستعداد لظروف عاصفة استوائية على الأقل".

اصطف سكان الجزر البالغ عددهم حوالي 200 ألف نسمة في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في الأيام الأخيرة، وتوافدوا على متاجر الأدوات المنزلية لشراء الخشب ، وعلى محلات السوبر ماركت لشراء الطعام والمياه المعبأة وغيرها من الضروريات.

قال جيف جارسيا، البالغ من العمر 48 عاماً، والذي يعيش في قرية كاجمان في جزر ماريانا الشمالية، إن السلامة هي الأولوية القصوى، مضيفاً أنهم "واجهوا أعاصير قوية من قبل".

وقال: "لقد اشترينا الاحتياجات الأساسية مثل الماء والشموع والبطاريات والمعلبات... كمجتمع، فإن أعظم دفاع لنا هو وحدتنا واستعدادنا وانضباطنا".

و أعلنت كل من جوام وجزر ماريانا الشمالية حالة الطوارئ.