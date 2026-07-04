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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر وخلق فرص جديدة للشباب

دوبرافكا شويتسا
دوبرافكا شويتسا
أ ش أ

أكدت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط، دوبرافكا شويتسا، التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر، ودعم جهود الإصلاح وتهيئة فرص جديدة للأعمال والتوظيف، خاصة للشباب، مشيرة إلى أن العلاقات بين الجانبين تشهد تطورًا مستمرًا يعكس قوة التعاون والرغبة المشتركة في الارتقاء بالشراكة إلى مستويات أكثر تقدمًا.

وأعربت شويتسا - خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبدالعاطي - عن شكرها لوزير الخارجية على استضافة الوفد الأوروبي في القاهرة .

وقالت إن الأجواء الإيجابية التي تسود العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي تعكس متانة الشراكة بين الجانبين، مؤكدة تقديرها لما تحقق من تقدم في مسار التعاون المشترك.

كما هنأت المفوضة الأوروبية المنتخب الوطني المصري على أدائه المميز في المباراة التي أُقيمت أمس، وقدمت التهنئة لوزارة الخارجية المصرية بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها، مؤكدة أن هذه المناسبة تمثل محطة تاريخية مهمة في مسيرة الدبلوماسية المصرية.

وأوضحت أن الاجتماع الحالي يأتي بعد أسابيع قليلة من الاجتماع الذي عُقد في لوكسمبورج، وهو ما يعكس وتيرة التنسيق المستمرة وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الشراكة تحقق نتائج ملموسة تعود بالنفع على المواطنين.

وأكدت شويتسا أن الجانبين يتطلعان إلى البناء على ما تحقق من تقدم، والانتقال بالعلاقات إلى آفاق أرحب، لافتة إلى التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم جهود الإصلاح، وتعزيز فرص الاستثمار، وخلق المزيد من فرص العمل، لا سيما للشباب، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك.

المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتسا بدر عبدالعاطي

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