قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من يفرض كلمته؟ فيفا يعلق على مواجهة منتخب مصر والأرجنتين
الفلاحين تفجر مفاجأة: البطاطس قد تصل إلى 30 جنيهًا.. وهذا موعد تراجع الأسعار
راكبين موتوسيكل .. القبض على 3 أشخاص تحرشوا بطالبة في الغردقة
بشرى سارة من التموين.. تعويض فوري لهؤلاء المستبعدين من بطاقات
ستارمر المنتهية ولايته: خليفتي لن يمكنه قضاء وقت أقل في الشئون الخارجية
مايا مرسي: وقفت كثيرًا أمام بكاء البطل لحظة الانتصار
تكريمًا لجهود أبو العينين .. حفاوة وتصفيق حار من وفود 43 دولة خلال قمة برلمانات البحر المتوسط
لو مسافر خارج البلاد خلي بالك.. اعرف حالات الحذف من بطاقة التموين
ألف جنيه زيادة في أجور العاملين بالصحف القومية من أول يوليو
خزينة الزمالك تنتعش بـ 570 ألف دولار فى المونديال| تفاصيل
ميسي يشعر بالقلق.. العميد يجهز مفاجأة لـ البرغوت فى مباراة مصر والأرجنتين
موعد مباراة مصر والأرجنتين في كأس العالم 2026.. القنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مدفيديف: مضيق هرمز سلاح إيران النووي في مواجهة الولايات المتحدة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف إلى أن "مضيق هرمز سلاح لا يقل قوة عن السلاح النووي بيد طهران"، وأن باب المندب سلاح "نووي حراري" في جعبتها.

ولفت مدفيديف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام روسية عقب زيارته إلى طهران إلى "قوة إيران التي تجلت في قدرتها على إغلاق حركة الملاحة في مضيق هرمز"، معتبرا أن هذا الإجراء يُظهر قدرة طهران على فرض معادلاتها في المنطقة وقوتها والرد على الضغوط التي تمارس ضدها وهذا ما يُشكّل الآن محور النقاشات والاتفاقات حول كيفية استمرار عمل المضيق، بحسب قناة روسيا اليوم.

وأضاف أن مضيق هرمز أصبح بالنسبة لإيران "سلاحا لا يقل قوة عن السلاح النووي" في مواجهة الولايات المتحدة، وأن طهران تملك في جعبتها "سلاحا نوويا حراريا" آخر يتمثل في مضيق باب المندب

وأضاف: "هذا المضيق يمكن استخدامه في حال النزاعات العسكرية ليخلق وضعا تغلق فيه جميع عمليات نقل النفط وغيره من الشحنات".

وتابع: "آمل ألا نصل إلى هذه النقطة لكن على جميع الدول التي تسعى إلى إشعال المواجهة في هذه المنطقة أخذ ذلك في اعتبارها".


وعن المفاوضات بين طهران وواشنطن أكد مدفيديف أنها "دائما أفضل من غيابها"، مشددا على ضرورة أن تؤدي إلى نتائج ملموسة على الأرض، وليس أن تبقى مجرد حوار، وأن مذكرة التفاهم الموقعة بينهما تخلق أرضية للتفاوض، إلا أن عملية التوصل إلى اتفاقيات نهائية بين الجانبين ستكون بالغة التعقيد.

ولفت إلى أنه ليس الجميع في الولايات المتحدة يرغبون في رفع العقوبات عن إيران معتبرا أن ذلك سيجعل من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق حول رصد أموال إعادة الإعمار في إيران.

وأشاد بالأجواء التي شهدها خلال زيارته طهران التي وصفها بأنها "مدينة تعيش وتتطور"، مما يعكس استقرارا داخليا رغم الضغوط الخارجية.

وكشف عن أنه بحث مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان فكرة إنشاء "منصة للدول الخاضعة للعقوبات" لتنسيق المواقف وتبادل الخبرات.

مدفيديف مضيق هرمز باب المندب السلاح النووي حركة الملاحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفي عبده

لمدة 3 أسابيع.. ابنة فيفي عبده تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

محمد صلاح

محمد صلاح يرد على سؤال مثير: من هو أفضل لاعب في تاريخ الكرة المصرية؟

أسعار الدواجن

البانيه يفاجئ المستهلكين.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت بالأسواق

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس والاسم .. ترقبوها

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات اليوم السبت 4-7-2026

أسعار البيض

عاودت الصعود.. كم وصل سعر كرتونة البيض بالأسواق اليوم السبت؟

ارشيفية

تظلمات بطاقات التموين 2026.. خطوات إعادة تشغيل البطاقة وشروط قبول التظلم

حالة الطقس

موجة حارة تضرب مصر.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس السبت 4 يوليو

ترشيحاتنا

أرشيفية

خبير عسكري: الاتفاق الإطاري أوقف الحرب الواسعة في لبنان لكنه لم ينهِ الاعتداءات الإسرائيلية

مركز القيادة الاستراتيجية

«الأوكتاجون».. نقلة نوعية في منظومة القيادة الاستراتيجية للدولة وتعزيز جاهزية إدارة الأزمات

وزير الخارجية

وزير الخارجية يعلق على مشاعر الحب وفرحة الأشقاء بفوز مصر

بالصور

إيهاب توفيق يحتفل بتأهل منتخب مصر في حفل كامل العدد

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

بفستان لامع باللون الوردي.. فرح شعبان تتألق في أحدث ظهور لها

فرح شعبان
فرح شعبان
فرح شعبان

لماذا يحذر الأطباء من شرب المياه المثلجة مباشرة بعد التعرض للشمس؟

لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟
لماذا قد يكون الماء المثلج مضرًا بعد الحر؟

القلعة المحصنة.. 22 معلومة عن القيادة الاستراتيجية أكبر كيان عسكري في العالم

القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية
القيادة الاستراتيجية للدولة المصرية

فيديو

القيادة الاستراتيجية للدولة

القيادة الاستراتيجية.. القلعة العسكرية الجديدة ترسم ملامح القوة في مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: انخفاض أسعار النفط مستهدف لحماية اقتصاد دول بعينها من الإفلاس !

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 30 يونيو .. إرادة شعب

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: أنتى أصلا فاهمة كورة!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: تفاهم أمريكا إيران.. أوقف الحرب ومدد الأزمات!

المزيد